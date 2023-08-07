Украинские военные показали, как уничтожают военную технику оккупантов

Уничтожение военной техники россиян. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Они показали, как оставили захватчиков без САУ 2С1 и гаубицы Д-30.

Видео опубликовали СтратКом ВСУ.

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Аэроразведка 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ обнаружила две российские САУ 2С1 и гаубицу Д-30. В сотрудничестве с подразделением ракетных войск было произведено огненное поражение. В СтратКоме ВСУ показали, как это происходило.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 500 российских оккупантов на всех участках фронта. Захватчики продолжают нести значительные потери в военной технике.

Также мы писали, что украинские разведчики 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады рассказали об особенностях своих боевых задач на фронте. Они поделились историей, как с помощью одной гранаты остановили танковый штурм российских оккупантов.

Добавим, ВСУ продолжают успешно работать на всех участках фронта, мастерски уничтожая российских оккупантов и их военную технику. Отлично отработала по врагам группа "Асгард".