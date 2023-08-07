Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украинские военные показали, как уничтожают военную технику оккупантов arrow

Украинские военные показали, как уничтожают военную технику оккупантов

7 августа 2023 13:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные показали, как уничтожают военную технику оккупантов
Уничтожение военной техники россиян. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Они показали, как оставили захватчиков без САУ 2С1 и гаубицы Д-30.

Видео опубликовали СтратКом ВСУ.

Читайте также:

Уничтожение военной техники врага

Аэроразведка 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ обнаружила две российские САУ 2С1 и гаубицу Д-30. В сотрудничестве с подразделением ракетных войск было произведено огненное поражение. В СтратКоме ВСУ показали, как это происходило.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 500 российских оккупантов на всех участках фронта. Захватчики продолжают нести значительные потери в военной технике.

Также мы писали, что украинские разведчики 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады рассказали об особенностях своих боевых задач на фронте. Они поделились историей, как с помощью одной гранаты остановили танковый штурм российских оккупантов.

Добавим, ВСУ продолжают успешно работать на всех участках фронта, мастерски уничтожая российских оккупантов и их военную технику. Отлично отработала по врагам группа "Асгард".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз