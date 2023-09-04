Украинские военные продвинулись на западе Запорожской области, — ISW

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные продвинулись на западе Запорожской области. Ряд подготовленных российских оборонительных позиций может быть менее сложной задачей для Сил обороны Украины.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Контрнаступление ВСУ

Аналитики акцентировали, что недавно командующий Таврической группой украинских войск бригадный генерал Александр Тарнавский, который командует украинской группировкой на юге страны, обсудил контрнаступление Украины в интервью The Guardian от 2 сентября.

По его словам, украинские войска решительно прорвали "первую линию обороны" РФ. Тарнавский ожидает более быстрых успехов украинских войск, поскольку они давят на слабую "вторую линию обороны".

"Украинские войска продвинулись к следующей серии подготовленных российских оборонительных позиций на определенных участках в районе Работино на западе Запорожской области, хотя многие российские источники утверждают, что эти позиции являются первым, а не вторым оборонительным слоем в многоэшелонированной российской обороне на юге Украины", — говорится в отчете.

В ISW подчеркнули, что украинские официальные лица и российские милблогеры используют разную терминологию для описания одних и тех же позиций. В РФ характеризуют первую серию позиций, которые украинские войска прорвали раньше, как передовую линию, не предоставляя ей порядковый номер, а серию, к которой ВСУ сейчас приближаются, — как первую основную линию обороны, тогда как украинские войска характеризуют эти позиции как вторую линию обороны России.

По словам Тарнавского, российские оккупанты посвятили 60 процентов своего времени и ресурсов строительству серии оборонительных позиций, которые сейчас прорвали украинские войска, и только по 20 процентов — двум следующим оборонительным слоям дальше на юг.

"Эта прорванная серия российских оборонительных позиций состоит из системы взаимосвязанных российских окопов и блиндажей, защищенных противотанковыми рвами и плотными минными полями, и отчет Тарнавского подтверждает предыдущее наблюдение ISW о том, что российские войска, возможно, не проводили аналогичную сложную подготовку на следующих сериях оборонительных уровней, особенно в отношении плотности минных полей", — добавили аналитики.

Напомним, начались 558 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают храбро противостоять врагу и бить по его районам сосредоточение.

Также мы писали, что украинские защитники во время контрнаступательных операций по освобождению украинских территорий показали, как происходит атака от первого лица. Таким образом, зритель может на несколько минут стать глазами украинского бойца и понаблюдать за штурмом позиций оккупантов близ Бахмута.