Украинские военные ударили по российским ЗРК с помощью HIMARS — эффектное видео

Удар по российским ЗРК. Фото: скриншот из видео

Украинские военные ежедневно ликвидируют российских оккупантов и вражескую технику. Так, они показали, как применяют реактивную систему залпового огня M142 HIMARS против захватчиков.

Видео опубликовал нардеп, заместитель комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке Юрий Мысягин в Telegram в среду, 24 апреля.

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"Продолжается работа РСЗО M142 HIMARS, которая снова проснулась и успешно работает", — говорится в сообщении.

Украинским военным удалось уничтожить два российских, современных и очень дорогих ЗРК "ТОР-М1"

Напомним, на Запорожском направлении Вооруженные силы благодаря дронам остановили попытки штурма российских оккупантов. Враг пытался наступать на мотоциклах.

Также военные Сил специальных операций уничтожили склад боекомплекта российских захватчиков. Также они ликвидировали живую силу противника на южном направлении.