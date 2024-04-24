Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські військові вдарили по російських ЗРК за допомогою HIMARS — ефектне відео arrow

Українські військові вдарили по російських ЗРК за допомогою HIMARS — ефектне відео

24 квітня 2024 16:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові вдарили по російських ЗРК за допомогою HIMARS — ефектне відео
Удар по російських ЗРК. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові щодня ліквідовують російських окупантів та ворожу техніку. Так, вони показали, як застосовують реактивну систему залпового вогню M142 HIMARS проти загарбників.

Відео опублікував нардеп, заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін у Telegram у середу, 24 квітня.

Читайте також:

Удари по російській військовій техніці

"Продовжується праця РСЗВ M142 HIMARS, яка знову прокинулася та успішно працює", — йдеться у повідомленні.

Українським військовим вдалося знищити два російських, сучасних та дуже дорогих ЗРК "ТОР-М1"

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку Збройні сили завдяки дронам зупинили спроби штурму російських окупантів. Ворог намагався наступати на мотоциклах.

Також військові Сил спеціальних операцій знищили склад боєкомплекту російських загарбників. Також вони ліквідували живу силу ворога на південному напрямку.

війна
ЗСУ
українці
Україна
військова техніка
військові
окупанти
HIMARS

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри