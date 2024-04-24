Українські військові вдарили по російських ЗРК за допомогою HIMARS — ефектне відео

Удар по російських ЗРК. Фото: скриншот з відео

Українські військові щодня ліквідовують російських окупантів та ворожу техніку. Так, вони показали, як застосовують реактивну систему залпового вогню M142 HIMARS проти загарбників.

Відео опублікував нардеп, заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін у Telegram у середу, 24 квітня.

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"Продовжується праця РСЗВ M142 HIMARS, яка знову прокинулася та успішно працює", — йдеться у повідомленні.

Українським військовим вдалося знищити два російських, сучасних та дуже дорогих ЗРК "ТОР-М1"

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку Збройні сили завдяки дронам зупинили спроби штурму російських окупантів. Ворог намагався наступати на мотоциклах.

Також військові Сил спеціальних операцій знищили склад боєкомплекту російських загарбників. Також вони ліквідували живу силу ворога на південному напрямку.