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Украинские военные выбили одну из российских систем ПВО на юге, — Зеленский

3 ноября 2023 17:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные выбили одну из российских систем ПВО на юге, — Зеленский
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сильном огневом поражении на этой неделе. По его словам, украинские военные выбили одну из российских систем противовоздушной обороны на юге.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Огневое поражение по врагу

В видео, которое опубликовал Зеленский, говорится, что ночью точным ракетным ударом HIMARS был уничтожен радар поиска и наведения С-300, который использовали для наведения ракет С-300 во время ударов по Запорожью.

"Радар поиска и наведения является основным компонентом комплекса С-300, и его уничтожение делает невозможным использование ракет С-300 и С-400", — говорится в видео.

Зеленский подчеркнул, что каждый такой удар дает украинцам больше безопасности. Он поблагодарил военных.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать технику оккупантов на самых горячих направлениях фронта. В этот раз воины отличились именно на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский наградил военных, которые отмечают профессиональные дни. Речь идет о ракетных войсках и артиллерии, а также инженерных войсках.

Добавим, что украинские воины поздравили своих коллег с Днем ракетных войск и артиллерии. В армии показали видео работы ATACMS по целям врага.

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