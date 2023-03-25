Украинские военные заявили о важном достижении в Бахмуте: подробности от CNN

Украинские военные говорят, что смогли улучшить свои позиции в Бахмуте

Российские войска были вытеснены с одной из ключевых дорог в спорном восточном городе Бахмут. Таким образом, украинские военные улучшили свои позиции в этом городе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова украинского военного.

Что известно

Как рассказал журналистам военный ВСУ Юрий Федоренко, украинским бойцам "удалось отбросить" врага от "дороги жизни" в Бахмуте на "значительное расстояние", исключив возможность удержания дороги под огневым контролем рф.

Он добавил, что украинские войска таким образом "улучшили свои позиции", хотя и признали, что "бои идут жесткие".

Военный также рассказал, что Украина "держит линию на сложных участках" и имеет определенные тактические успехи.

По словам Федоренко, российские войска "постоянно ведут штурм на Бахмутском направлении и постоянно пытаются наступать".

В то же время CNN отмечает, что журналисты не смогли независимо проверить заявления Федоренко.

"Во время изнурительной битвы за Бахмут было трудно точно определить, где находятся войска каждой из армий, и Киев и москва часто предоставляли разные отчеты о состоянии боев на местах", — говорится в публикации.

Напомним, ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что попытки россии захватить Бахмут терпят неудачи из-за потерь и истощения военных подразделений. Из-за этого наступление фактически остановилось.

В то же время британская разведка указывает на вероятное смещение оперативного фокуса россии в направлении Авдеевки, к югу от Бахмута и сектора Кременно-Сватово на севере. Эти районы, вероятно, являются местами, где россия стремится стабилизировать свою линию фронта.

Также Институт изучения войны ранее подчеркнул, что российское наступление на Бахмут, как и наступательная операция захватчиков в целом, близится к кульминации. Вероятность полного захвата Бахмута мала.

В свою очередь спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что сейчас Бахмут остается эпицентром боевых действий. Данные британской разведки о замедлении наступления россии на Бахмут нуждаются в детальном анализе.

Фото: REUTERS