Українські військові заявили про важливе досягнення у Бахмуті: подробиці від CNN

Українські військові кажуть, що змогли покращити свої позиції у Бахмуті

Російські війська були витіснені з однієї з ключових доріг у спірному східному місті Бахмут. Таким чином, українські військові покращили свої позиції у цьому місті.

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова українського військового.

Що відомо

Як розповів журналістам військовий ЗСУ Юрій Федоренко, українським бійцям "вдалось відкинути" ворога від "дороги життя" в Бахмуті на "значну відстань", унеможлививши утримання дороги під вогневим контролем рф.

Він додав, що українські війська таким чином "покращили свої позиції", хоча й визнав, що "бої йдуть жорсткі".

Військовий також розповів, що Україна "тримає лінію на найскладніших ділянках" і має певні тактичні успіхи.

За словами Федоренка, російські війська "постійно ведуть штурм на Бахмутському напрямку і постійно намагаються наступати".

Водночас CNN наголошує, що журналісти не змогли незалежно перевірити заяви Федоренка.

"Під час виснажливої битви за Бахмут було важко точно визначити, де знаходяться війська кожної з армій, і Київ і москва часто надавали різні звіти про стан боїв на місцях", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що спроби росії захопити Бахмут зазнають невдач через втрати та виснаження військових підрозділів. Через це наступ фактично зупинився.

Водночас британська розвідка вказує на ймовірне зміщення оперативного фокуса росії у напрямку Авдіївки, на південь від Бахмута, та сектору Кремінна-Сватове на півночі. Ці райони, ймовірно, є місцями, де росія прагне стабілізувати свою лінію фронту.

Також Інститут вивчення війни раніше наголосив, що російський наступ на Бахмут, як і наступальна операція загарбників загалом наближається до кульмінації. Імовірність повного захоплення Бахмута мала.

Своєю чергою, речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що наразі Бахмут залишається епіцентром бойових дій. Дані британської розвідки щодо сповільнення наступу росії на Бахмут потребують детального аналізу.

Фото: REUTERS