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Украинские военные применили против оккупантов новый ударный дрон

10 апреля 2024 18:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные применили против оккупантов новый ударный дрон
Поражение российского зенитного ракетно-пушечного комплекса 2С6 "Тунгуска". Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные применили против российских оккупантов новый ударный дрон RAM X. Им ударили по российскому зенитному ракетно-пушечному комплексу 2С6 "Тунгуска".

Об этом сообщает Militarnyi со ссылкой на видео, распространившееся в соцсетях.

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Применение нового беспилотника RAM X

Украинские аэроразведчики обнаружили вражеский зенитный комплекс "Тунгуска" в окрестностях населенного пункта Заря на восточном направлении.

После верификации по обнаруженной цели был нанесен удар баражирующим боеприпасом RAM X. В результате этого российская боевая машина получила критические повреждения.

На видео можно увидеть два разных ракурса изображения объекта "Тунгуски", которые имеют разные интерфейсы и движутся в разных направлениях.

Первые кадры с дрона, движущегося в направлении установки, вероятнее всего, были сделаны барражирующим боеприпасом RAM X.

Интерфейс беспилотника с красным контуром захвата цели, который показан в видео, соответствует тому, что был продемонстрирован на аналогичном дроне модели RAM II.

Вторая часть с моментом поражения цели показана через интерфейс, который используется в разведывательных беспилотниках Shark. Вероятно, именно этот БпЛА обнаружил цель и отслеживал ее до прилета ударного дрона.

Что известно о беспилотнике RAM X

RAM X — это новый, ранее не анонсированный ударный беспилотник, который, судя по названию, является дальнейшим развитием барражирующего боеприпаса RAM II.

На видео дрон почти не виден, в отличие от его предыдущих моделей, которые имели фюзеляж с большим размахом крыльев, похожий на "Лелеку-100". Это может свидетельствовать об изменении конструкции и уменьшении размеров.

Напомним, операторы третьего полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили машину российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2". Это произошло на Донецком направлении.

Также Силы обороны Украины уничтожили российский многофункциональный корабельный вертолет Ка-27. Это произошло во временно оккупированном Крыму.

ВСУ
Украина
военные
оккупанты
дроны

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