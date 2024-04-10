Украинские военные применили против оккупантов новый ударный дрон
Украинские военные применили против российских оккупантов новый ударный дрон RAM X. Им ударили по российскому зенитному ракетно-пушечному комплексу 2С6 "Тунгуска".
Об этом сообщает Militarnyi со ссылкой на видео, распространившееся в соцсетях.
Применение нового беспилотника RAM X
Украинские аэроразведчики обнаружили вражеский зенитный комплекс "Тунгуска" в окрестностях населенного пункта Заря на восточном направлении.
После верификации по обнаруженной цели был нанесен удар баражирующим боеприпасом RAM X. В результате этого российская боевая машина получила критические повреждения.
На видео можно увидеть два разных ракурса изображения объекта "Тунгуски", которые имеют разные интерфейсы и движутся в разных направлениях.
Первые кадры с дрона, движущегося в направлении установки, вероятнее всего, были сделаны барражирующим боеприпасом RAM X.
Интерфейс беспилотника с красным контуром захвата цели, который показан в видео, соответствует тому, что был продемонстрирован на аналогичном дроне модели RAM II.
Вторая часть с моментом поражения цели показана через интерфейс, который используется в разведывательных беспилотниках Shark. Вероятно, именно этот БпЛА обнаружил цель и отслеживал ее до прилета ударного дрона.
Что известно о беспилотнике RAM X
RAM X — это новый, ранее не анонсированный ударный беспилотник, который, судя по названию, является дальнейшим развитием барражирующего боеприпаса RAM II.
На видео дрон почти не виден, в отличие от его предыдущих моделей, которые имели фюзеляж с большим размахом крыльев, похожий на "Лелеку-100". Это может свидетельствовать об изменении конструкции и уменьшении размеров.
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