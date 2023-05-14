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Украинские военные нанесли 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, — Генштаб

14 мая 2023 18:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные нанесли 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, — Генштаб
Украинский защитник рядом с военной техникой. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 14 мая, продолжаются 445 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российские обстрелы

В течение этих суток российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов, в том числе по городу Харькову и поселку Золочев. К тому же противник нанес 27 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктов. В результате российских атак пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома, а также другая гражданская и административная инфраструктура.

В Генштабе подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Самые горячие направления

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на четырех направлениях, а именно на:

  • Лиманском;
  • Бахмутскому;
  • Авдеевском;
  • Марьинском.

"В целом в течение суток произошло около 30 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка", — говорится в сообщении.

На остальных направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Успехи Украины на фронте

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

К тому же украинским военным удалось приземлить три разведывательных беспилотника врага:

  • два из них — типа "Орлан-10";
  • один — "Supercam".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы противника и два артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также важную цель оккупантов.

Напомним, украинские военные продолжают двигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода. Сегодня, 14 мая, ВСУ захватили более десяти позиций оккупантов.

Также мы писали, что эксперты ISW сообщили о ситуации на линии фронта, которая сформировалась к концу суток 13 мая. Украинские войска продвинулись на Бахмутском направлении.

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