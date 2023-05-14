Трофейні РСЗВ "Ураган" і "Буратино" на службі у ЗСУ

Ракетний залп з РСЗВ. Фото: РосЗМІ

Росіяни стали головними "донорами" у постачанні українським Силам оборони озброєння та техніки

Від початку повномасштабного російського вторгнення Збройні Сили України знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Однак чимало її було кинуто агресором на полі бою або відібрано у чесному бою українськими вояками.

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Зараз ця техніка відновлена, перероблена, вдосконалена і допомагає українцям бити загарбників їх же зброєю.

Новини.LIVE вже писало про зразки української та західної зброї, яка використовується Збройними Силами України на полі бою проти армії російської федерації.

Тепер мова піде про "російський ленд-ліз" — трофейну техніку.

Раніше вже надавався опис танків, БМП, машини управління, машини розвідки, санітарно-десантні машини, бронеавтомобілі, артилерійські установки, реактивні системи залпового вогню. Сьогодні продовжимо розповідь про трофейні РСЗВ.

"Ураган"

Радянська російська 220-мм реактивна система залпового вогню БМ-27 "Ураган".

Пускова установка випускалася на базі шасі вантажівки ЗИЛ-135ЛМ, а сама реактивна система має 16 реактивних снарядів вагою 280 кг кожен і здатна випустити залп упродовж 20 секунд.

Установка була взята на озброєння армії СРСР у 1975 році. Перше бойове хрещення вона пройшла на війні, розпочатої радянськими військами в Афганістані.

РСЗВ "Ураган" армії РФ. Фото: РосЗМІ

"Урагани" припинили випускати у 1991 році з розпадом Радянського Союзу.

РСЗВ призначена для ураження різних цілей на відстані від 10 до 35 кілометрів: живої сили, неброньованої, легкоброньованої та броньованої техніки танків, артилерії, тактичних ракет, ЗРК, авіації на аеродромах, командних пунктів, об'єктів військово-промислової структури, вузлів зв’язку противника тощо.

Основна номенклатура боєприпасів "Урагану" складається із семи типів боєприпасів. До них входять реактивні снаряди з осколковими елементами, протитанковими та протипіхотними мінами, уламково-фугасні та запалювальні заряди.

РСЗВ перебуває на озброєнні 15 країн світу.

Перші випадки використання РСЗВ "Ураган" росіянами на території України були зафіксовані у липні 2014 року під час окупації на Донбасу.

До речі, саме з "Ураганів" 24 січня 2015 року проросійські бойовики так званої ДНР здійснили масований обстріл околиць Маріуполя, що призвело до чисельних людських жертв.

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року росіяни почали масово використовувати РСЗВ "Ураган" для обстрілів житлових кварталів і об’єктів цивільної інфраструктури українських міст. Зокрема, цими установками регулярно на початку російського вторгнення обстрілювалися Охтирка та Харків. При цьому ворог використовував заборонені касетні боєприпаси.

Трофейний "Ураган" на Херсонщині. Фото: Оперативне угруповання військ Кривий Ріг/Facebook​​​​​​

В ході боїв підрозділами ЗСУ десятки цих установок були знищені, а певна кількість — захоплена в якості трофеїв.

Тактико-технічні характеристики:

Калібр — 220 мм

Вага — 15,1-20 т

Довжина — 9630 мм

Ширина — 2800 мм

Висота — 3223 мм

Розрахунок — 4 особи

Швидкість — до 65 км/год.

"Буратіно"

Російська радянська 220-мм важка вогнеметна система залпового вогню ТОС-1 "Буратіно". Цю неофіційну назву установка отримала у військах за характерний зовнішній вигляд.

ТОС "Буратіно" на військовій виставці. Фото: Wikimedia commons

Ідея розробки такого роду РСЗВ виникла в СРСР наприкінці 70-х років.

Система здатна вести вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами для виведення з ладу легкоброньованої й автомобільної техніки, підпалу та руйнування споруд та будівель, знищення живої сили противника осколками та ударною хвилею, а також для виникнення пожеж.

Варто зазначити, що боєприпаси здатні чинити вогневий ефект як на відкритих, так і закритих ділянках фронту.

Комплекс складається з 30 направляючих, встановлених на шасі танка Т-72 і транспортно-зарядної машини на базі автомобіля КрАЗ-255.

Дальність польоту засобів ураження складає до 3,5 кілометрів тому установка використовується у бойових армійських порядках.

Цікава деталь: вогнеметна система за роки свого існування так і не була офіційно взята на озброєння артилерійських частин ні армії СРСР, ні армії РФ, а рахується в штатах допоміжних підрозділів таких як війська хімічного, біологічно та радіаційного захисту.

У комплексі використовується система керування вогнем, яка включає в себе оптичний приціл, лазерний далекомір. За допомогою останнього відстані до цілі визначаються з точністю до 10 метрів.

Некерована ракета установки складається з головної частини, що містить запалювальний або термобаричний наповнювач, детонатора і реактивного двигуна.

Перші випробування у бою ТОС пройшла в Афганістані. Пізніше вона використовувалася у чеченських війнах.

На українському Донбасі перше застосування росіянами ТОС-1 "Буратіно" було зафіксовано 13 січня 2015 року. Вогонь з цієї установки ворогом вівся по околицях села Весела поблизу Донецького аеропорту.

Трофейна ТОС-1, захоплена 93 ОМБР на Харківщині. Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Навесні 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, стало відомо, що Росія планує застосувати системи ТОС. Однак не надто висока точність вогню та надто мала ефективна відстань застосування установки противником наражало її на контрбатарейний вогонь і знищення.

Перша ТОС була захоплена в якості трофею підрозділами ЗСУ 2 березня в Чернігівській області. А 5 квітня 2022 року українські військові вперше застосували трофейні російські вогнеметні системи проти російських окупантів під Ізюмом Харківської області. Наразі відомо про щонайменше п’ять захоплених ЗСУ у ворога ТОС.

Тактико-технічні характеристики: