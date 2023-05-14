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Наступ ЗСУ під Бахмутом: у Міноборони повідомили про нові успіхи

14 травня 2023 18:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наступ ЗСУ під Бахмутом: у Міноборони повідомили про нові успіхи
Українські військові під Бахмутом. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Сьогодні, 14 травня, ЗСУ захопили понад десять позицій окупантів. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

За словами Маляр, українські війська зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. До того ж їм вдалося взяти в полон російських окупантів з різних частин.

"Всупереч всім обставинам. Коли неймовірне ймовірно. Хто знає реальну обстановку і знаходиться зараз там, розуміє всю гостроту ситуації. Це коли 1 метр за складністю виконання завдань вартує 10 км", — наголосила Маляр.

Заступниця міністра оборони зазначила, що українські військові діють на межі надлюдських можливостей.

За її словами, у місті Бахмут дуже гаряче. Противник зібрав там усі свої сили. Російські окупанти намагаються просуватися та знищують все на своєму шляху. Наразі запеклі бої тривають.

Маляр наголосила, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський тримає ситуацію під контролем. Вона розповіла, що поряд з ним працюють генерали Богомолов і Гнатов.

"Завдяки продуманому плануванню командування та миттєвій реакції на дії ворога, стійкості та мужності наших воїнів, станом на зараз противник не може оточити місто та досягти гучної перемоги на цьому напрямку", — додала Маляр.

Нагадаємо, Генеральний штаб повідомив, що Збройні сили України відбили численні атаки окупантів у районі Мар’їнки. Також за їхніми словами, окупанти вели безуспішні наступальні дії в самому Бахмуті. Експерти ISW опублікували карти ситуації на фронті 13 травня.

Також ми писали, що експерти ISW повідомили про ситуацію на лінії фронту, яка сформувалась на кінець доби 13 травня. Українські війська просунулись на Бахмутському напрямку.

Додамо, в епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація продовжує динамічно розвиватися. Українським військовим вдалося просунутися.

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