Українські військові завдали 12 ударів по районах зосередження окупантів, — Генштаб

Український захисник поряд з військовою технікою. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Сьогодні, 14 травня, триває 445 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Російські обстріли

Протягом цієї доби російські окупанти завдали шість ракетних ударів, зокрема по місту Харків та селищу Золочів. До того ж противник завдав 27 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах. Внаслідок російських атак постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, а також інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

У Генштабі наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Найгарячіші напрямки

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на чотирьох напрямках, а саме на:

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар’їнському.

"Загалом, протягом доби, відбулось близько 30 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка", — йдеться у повідомленні.

На решті напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Успіхи України на фронті

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога.

До того ж українським військовим вдалося приземлити три розвідувальних безпілотники ворога:

два з них — типу "Орлан-10";

один — "Supercam".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили противника, та два артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, а також важливу ціль окупантів.

Нагадаємо, українські військові продовжують рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Сьогодні, 14 травня, ЗСУ захопили понад десять позицій окупантів.

Також ми писали, що експерти ISW повідомили про ситуацію на лінії фронту, яка сформувалась на кінець доби 13 травня. Українські війська просунулись на Бахмутському напрямку.