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Украинские военные сбили еще один российский штурмовой самолет Су-25

23 мая 2024 20:16
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Украинские военные сбили еще один российский штурмовой самолет Су-25
Cу-25 "Грак" ПКС РФ в полете. Фото иллюстративное: росСМИ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украинские военные приземлили еще один российский самолет в Донецкой области. Накануне они уже уничтожили вражеский Су-25.

Об этом сообщила пресс-служба 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко в четверг, 23 мая.

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"Накануне наши ребята посадили на вечную стоянку в донбасских степях вражеский Су-25. Это раз. А уже сегодня безудержные зенитчики 110-й ОМБр снайперски отработали по еще одному Су. Это два. Московитам до сих пор не хватает клепки понять, что мы не дадим им возможности засорять наше воздушное пространство своим летающим железом. Будем сбивать и дальше!" — заявили военные.

Напомним, штурмовик Су-25, разработанный в СССР в 1970-х годах, продолжает активно служить в армиях Украины и России. Несмотря на пройденные годы, этот самолет все еще считается эффективным средством нанесения ударов по наземным объектам.

Ранее в Покровском направлении украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик Су-25.

Также мы писали, что российские войска продолжают наступательные действия на восточном фронте Украины, сосредоточив усилия на линии Купянск — Сватово — Кременная. Однако им не удалось достичь существенных прорывов и изменить ход боевых действий, подтвержденных изменений линии фронта не было.

война
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война в Украине

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