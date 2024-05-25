Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украинские военные сбили Су-25 на Донецком направлении, — соцсети arrow

Украинские военные сбили Су-25 на Донецком направлении, — соцсети

25 мая 2024 15:06
обновлено: 15:19
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Украинские военные сбили Су-25 на Донецком направлении, — соцсети
Избиение Су-25 "Грак" ПКС РФ. Фото иллюстративное: Армия.
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В субботу, 25 мая, украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили очередной вражеский штурмовик Су-25. За 20 дней это уже восьмой сбитый самолет на счету бригады.

Об этом сообщил боец 110-й ОМБр Сергей Исаев в соцсетях в субботу, 25 мая.

Читайте также:

Избиение Су-25

"Восьмой ушел! Сегодня, бойцами 110-й ОМБр на Покровском направлении сбит очередной 8-й Су-25. Великолепный день!", — написал военный.

Напомним, штурмовик Су-25, разработанный в СССР в 1970-х годах, продолжает активно служить в армиях Украины и России. Несмотря на прошедшие годы, этот самолет все еще считается эффективным средством для нанесения ударов по наземным объектам.

Скриншот сообщения военного
Скриншот сообщения военного

Напомним, в Покровском направлении украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик Су-25.

Впоследствии украинские военные приземлили еще один российский самолет в Донецкой области.

война
самолет
Украина
военная техника
военные
самолеты
война в Украине
потери оккупантов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра