Избиение Су-25 "Грак" ПКС РФ. Фото иллюстративное: Армия.

В субботу, 25 мая, украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили очередной вражеский штурмовик Су-25. За 20 дней это уже восьмой сбитый самолет на счету бригады.

Об этом сообщил боец 110-й ОМБр Сергей Исаев в соцсетях в субботу, 25 мая.

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Избиение Су-25

"Восьмой ушел! Сегодня, бойцами 110-й ОМБр на Покровском направлении сбит очередной 8-й Су-25. Великолепный день!", — написал военный.

Напомним, штурмовик Су-25, разработанный в СССР в 1970-х годах, продолжает активно служить в армиях Украины и России. Несмотря на прошедшие годы, этот самолет все еще считается эффективным средством для нанесения ударов по наземным объектам.

Скриншот сообщения военного

Напомним, в Покровском направлении украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик Су-25.

Впоследствии украинские военные приземлили еще один российский самолет в Донецкой области.