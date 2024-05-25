Українські військові збили Су-25 на Донецькому напрямку, — соцмережі

Збиття Су-25 "Грак" ПКС РФ. Фото ілюстративне: Армія.Inform

У суботу, 25 травня, українські військові з 110-ї окремої механізованої бригади збили черговий ворожий штурмовик Су-25. За 20 днів це вже восьмий збитий літак на рахунку бригади.

Про це повідомив боєць 110-ї ОМБр Сергій Ісаєв у соцмережах у суботу, 25 травня.

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"Восьмий пішов! Сьогодні, бійцями 110-ї ОМБр на Покровському напрямку збито черговий 8-й Су-25. Чудовий день!" — написав військовий.

Нагадаємо, штурмовик Су-25, який був розроблений в СРСР у 1970-х роках, продовжує активно служити в арміях України та Росії. Попри пройдені роки, цей літак все ще вважається ефективним засобом для завдання ударів по наземних об’єктах.

Скриншот допису військового

Нагадаємо, на Покровському напрямку українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25.

Згодом українські військові приземлили ще один російський літак на Донеччині.