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Українські військові збили Су-25 на Донецькому напрямку, — соцмережі

25 травня 2024 15:06
оновлено: 15:19
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Українські військові збили Су-25 на Донецькому напрямку, — соцмережі
Збиття Су-25 "Грак" ПКС РФ. Фото ілюстративне: Армія.Inform
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У суботу, 25 травня, українські військові з 110-ї окремої механізованої бригади збили черговий ворожий штурмовик Су-25. За 20 днів це вже восьмий збитий літак на рахунку бригади.

Про це повідомив боєць 110-ї ОМБр Сергій Ісаєв у соцмережах у суботу, 25 травня.

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Збиття Су-25

"Восьмий пішов! Сьогодні, бійцями 110-ї ОМБр на Покровському напрямку збито черговий 8-й Су-25. Чудовий день!" — написав військовий.

Нагадаємо, штурмовик Су-25, який був розроблений в СРСР у 1970-х роках, продовжує активно служити в арміях України та Росії. Попри пройдені роки, цей літак все ще вважається ефективним засобом для завдання ударів по наземних об’єктах.

Скриншот допису військового
Скриншот допису військового 

Нагадаємо, на Покровському напрямку українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25.

Згодом українські військові приземлили ще один російський літак на Донеччині.

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