Українські військові збили Су-25 на Донецькому напрямку, — соцмережі
У суботу, 25 травня, українські військові з 110-ї окремої механізованої бригади збили черговий ворожий штурмовик Су-25. За 20 днів це вже восьмий збитий літак на рахунку бригади.
Про це повідомив боєць 110-ї ОМБр Сергій Ісаєв у соцмережах у суботу, 25 травня.
Збиття Су-25
"Восьмий пішов! Сьогодні, бійцями 110-ї ОМБр на Покровському напрямку збито черговий 8-й Су-25. Чудовий день!" — написав військовий.
Нагадаємо, штурмовик Су-25, який був розроблений в СРСР у 1970-х роках, продовжує активно служити в арміях України та Росії. Попри пройдені роки, цей літак все ще вважається ефективним засобом для завдання ударів по наземних об’єктах.
Нагадаємо, на Покровському напрямку українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25.
Згодом українські військові приземлили ще один російський літак на Донеччині.
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