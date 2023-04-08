Украинские военные уничтожили две вражеские самоходные установки 2С9 "Нона" под Бахмутом
Украинские военные уничтожили две российские самоходные установки 2С9 "Нона". Бойцам удалось это сделать под Бахмутом Донецкой области.
Об этом сообщает Ukraine Weapons Tracker.
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Вражескую технику уничтожили в селе Клещиевка Донецкой области.
Украинские военные, держащие оборону на этом направлении фронта, поразили самоходные установки артиллерийским огнем.
По российским оккупантам работали бойцы 128-го батальона территориальной обороны совместно с тактической группой "Адам".
Первую "Нону" удалось уничтожить тогда, когда россияне разместили ее у дороги неподалеку от разрушенных домов.
#Ukraine : Другие Russian 2S9 Nona 120mm self-propelled mortar был убит на украинском 128-й территориальной обороны Battalion в Клишчиевке близ Бакхмута, #Донецкая Область. pic.twitter.com/aVFSK6k2nI— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 7, 2023
БпЛА Украины обнаружил ее и навел артиллерию, которая уничтожила "Нону". После попадания раздался мощный взрыв и начался пожар.
Еще одна самоходная установка была уничтожена также в селе Клещиевка. Захватчики разместили ее у здания и замаскировали ветвями деревьев.
"Маскирование" не помешало украинской аэроразведке обнаружить артиллерийскую установку. Она также была уничтожена.
#Ukraine : Yet another 2S9 Nona 120mm self-propelled mortar был убит на украинском 128-й территориальной обороны Battalion и тактической группе "Adam" в Klishchiivka near Bakhmut, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/3lSn4KcIbU— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 7, 2023
Один снаряд взорвался близко от российской техники, что привело к началу пожара и полному уничтожению установки.
Напомним, украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52 на востоке. В результате атаки погиб весь экипаж противника.
Также мы писали, что в Донецкой области подразделение противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ликвидировало российский самолет. Целью десантников стал штурмовик Су-25 "Грач".