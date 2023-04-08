Украинские военные уничтожили две вражеские самоходные установки 2С9 "Нона" под Бахмутом

Самоходная установка 2С9 "Нона"/Фото: росСМИ

Украинские военные уничтожили две российские самоходные установки 2С9 "Нона". Бойцам удалось это сделать под Бахмутом Донецкой области.

Об этом сообщает Ukraine Weapons Tracker.

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Вражескую технику уничтожили в селе Клещиевка Донецкой области.

Украинские военные, держащие оборону на этом направлении фронта, поразили самоходные установки артиллерийским огнем.

По российским оккупантам работали бойцы 128-го батальона территориальной обороны совместно с тактической группой "Адам".

Первую "Нону" удалось уничтожить тогда, когда россияне разместили ее у дороги неподалеку от разрушенных домов.

#Ukraine : Другие Russian 2S9 Nona 120mm self-propelled mortar был убит на украинском 128-й территориальной обороны Battalion в Клишчиевке близ Бакхмута, #Донецкая Область. pic.twitter.com/aVFSK6k2nI — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 7, 2023

БпЛА Украины обнаружил ее и навел артиллерию, которая уничтожила "Нону". После попадания раздался мощный взрыв и начался пожар.

Еще одна самоходная установка была уничтожена также в селе Клещиевка. Захватчики разместили ее у здания и замаскировали ветвями деревьев.

"Маскирование" не помешало украинской аэроразведке обнаружить артиллерийскую установку. Она также была уничтожена.

#Ukraine : Yet another 2S9 Nona 120mm self-propelled mortar был убит на украинском 128-й территориальной обороны Battalion и тактической группе "Adam" в Klishchiivka near Bakhmut, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/3lSn4KcIbU — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 7, 2023

Один снаряд взорвался близко от российской техники, что привело к началу пожара и полному уничтожению установки.

Напомним, украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52 на востоке. В результате атаки погиб весь экипаж противника.

Также мы писали, что в Донецкой области подразделение противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ликвидировало российский самолет. Целью десантников стал штурмовик Су-25 "Грач".