Украинские военные уничтожили российский самолет вертолет Ми-8

Российский вертолет Ми-8. Фото: росСМИ

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что в Самаре уничтожен транспортный вертолет Ми-8. Его стоимость от 10 до 15 миллионов долларов.

Об этом пресс-служба ГУР сообщила в среду, 17 апреля, и показали соответствующее видео.

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В разведке рассказали, что 17 апреля на аэродроме "Кряж" в городе Самара уничтожен транспортный вертолет Ми-8. Там отметили, что враг использовал указанный вертолет в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава.

"Стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 апреля беспилотники ГУР совершили атаку на российский аэродром в Ейске. В результате удалось повредить семь вражеских самолетов.

В тот же день Служба безопасности вместе с военными и силами обороны провела атаку на аэродром Морозовск в Ростовской области РФ. Было уничтожено не менее шести самолетов.

Также ночью 5 апреля в России раздавались взрывы сразу в трех регионах. Россияне заявляли об атаке дронов в Ростовской области, в Ейске и Энгельсе.