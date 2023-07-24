Украинские военные уничтожили вражескую радиолокационную станцию в Соледаре

Уничтоженная РЛС в Соледаре. Фото: скриншот из видео

В Соледаре Донецкой области украинские военные уничтожили скрытую радиолокационную станцию российских оккупантов "Аистьонок". Они разместили ее на крыше многоэтажки.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Сырский отметил, что российские оккупанты пытаются превратить город Соледар в свою крепость. Важными элементами обороны врага являются мобильные контрбатарейные РЛС "Аистьонок". Они наблюдают за окрестностями Соледара.

"Одну из таких скрытых станций обнаружил на крыше дома аэроразведчик 30 ОМБр с позывным "Вялый". Он передал координаты "Аистенка" коллегам-спецназовцам, которые ловко уничтожили его FPV-камикадзе", — рассказал Сырский.

Напомним, Силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта. В частности, на восточном, где точными ударами уничтожают склады с боеприпасами и живую силу российских захватчиков.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и их военную технику. Генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские бойцы уничтожают вражескую пехоту.

Добавим, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский поделился записью действий 66 ОМБр ВСУ против техники ВС РФ. Видеоматериал демонстрирует уничтожение российской бронетехники.