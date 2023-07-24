Украинские военные уничтожили вражескую радиолокационную станцию в Соледаре
В Соледаре Донецкой области украинские военные уничтожили скрытую радиолокационную станцию российских оккупантов "Аистьонок". Они разместили ее на крыше многоэтажки.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Уничтожение военной техники врага
Сырский отметил, что российские оккупанты пытаются превратить город Соледар в свою крепость. Важными элементами обороны врага являются мобильные контрбатарейные РЛС "Аистьонок". Они наблюдают за окрестностями Соледара.
"Одну из таких скрытых станций обнаружил на крыше дома аэроразведчик 30 ОМБр с позывным "Вялый". Он передал координаты "Аистенка" коллегам-спецназовцам, которые ловко уничтожили его FPV-камикадзе", — рассказал Сырский.
Напомним, Силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта. В частности, на восточном, где точными ударами уничтожают склады с боеприпасами и живую силу российских захватчиков.
Также мы писали, что Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и их военную технику. Генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские бойцы уничтожают вражескую пехоту.
Добавим, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский поделился записью действий 66 ОМБр ВСУ против техники ВС РФ. Видеоматериал демонстрирует уничтожение российской бронетехники.