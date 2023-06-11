Украинские военные в освобожденном селе Нескучное. Фото: скриншот с видео

В субботу, 10 июня, украинские военные освободили село Нескучное Донецкой области. Вооруженные силы Украины активно производят контрнаступательные действия на Востоке.

Об этом сообщила пресс-служба 7-го отдельного батальона АРЕЙ УДА.

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Как известно, 10 июня 7-й отдельный батальон "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й ОБР сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Грищук Александр, освободил село Нескучное Волновахского района Донецкой области.

Село Нескучное. Фото: DeepState

Бойцы уже развесили свой флаг в селе.

Напомним, 11 июня военной 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша уволили населенный пункт Благодатное (Бахмутский район, Донецкая область). Над поселком уже развевается украинский флаг.

Кроме того, 10 июня представитель Сил обороны Украины Восточного направления Сергей Череватый рассказал, что Силы обороны Украины успешно работают по всем направлениям фронта. В частности, на Бахмутском, где нашим воинам удалось продвинуться на 1400 метров.