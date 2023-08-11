Украинские воины эффективно уничтожают врага: Зеленский опубликовал впечатляющее видео

Украинские артиллеристы ведут огонь по врагу. Фото: Скриншот

Украинские артиллеристы продолжают уничтожать вражеские войска. В этот раз отличились бойцы 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

Соответствующее видео на своей странице разместил Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

"Каждый результат наших воинов на поле боя доказывает: оккупантам не место на нашей земле. Слава всем, кто защищает Украину! Слава Украине!" , - написал Глава государства на своей странице в Telegram .

55-я отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь"

Это старейшая артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины. Личный состав тогда еще 55-й артиллерийской дивизии принял Присягу на верность украинскому народу в январе 1992 года.

Впоследствии 55-я артиллерийская дивизия была переформирована во 2-ю тактическую группу артиллерии, а в октябре 2005 года управление 2-й тактической группы артиллерии и 20-й артиллерийский полк переформированы в 55 отдельную артиллерийскую бригаду.

Бригада отличилась на полях сражений АТО и ООС. За заслуги в боях против пророссийских боевиков подразделение в 2018 году получило почетное название "Запорожская Сечь". С первых дней полномасштабного вторжения артиллеристы "Запорожской сечи" беспощадно уничтожают окупантов всюду, где их видят.

Лозунг запорожских артиллеристов: "Не спорим — ставим точку".

Ранее мы рассказывали, что Вооруженные силы Украины уничтожили микроавтобус , который использовался для транспортировки российских оккупантов. Уничтожение транспорта было совершено бойцами 63 отдельной механизированной бригады.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как военные уничтожают разведывательные станции российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области.