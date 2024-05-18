Сколько оккупантов ликвидировали за минувшие сутки 17 мая

Украинские воины ликвидировали еще более 1200 оккупантов — Генштаб обнародовал потери врага
18 мая 2024 09:01
Украинские военные. Фото: Генштаб
В Украине в субботу, 18 мая, продолжаются 815 сутки полномасштабного вторжения России. Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и их технику.
Какие потери понес враг за минувшие сутки, рассказала пресс-служба Генштаба ВСУ.
Читайте также:
Потери россиян в Украине по состоянию на 18 мая
- личного состава — около 491 080 (+1210) человек;
- танков — 7 560 (+13) единиц;
- боевых бронированных машин — 14 595 (+43) единиц;
- артиллерийских систем — 12 639 (+36) единиц;
- РСЗО — 1 071 (+0) единица;
- средства ПВО — 801 (+1) единица;
- самолетов — 354 (+1) единицы;
- вертолетов — 326 (+1) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 10 108 (+35) единиц;
- крылатые ракеты — 2 203 (+3) единицы;
- корабли /катера — 26 (+0) единиц;
- подлодки — 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн — 17 169 (+65) единиц;
- специальная техника — 2075 (+6) единиц.
Напомним, в результате вражеских ударов по Херсонской области за прошедшие сутки были ранены пятеро жителей.
Также мы писали, что ночью россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 13 вражеских целей.
Читайте Новини.LIVE!