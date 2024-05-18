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Украинские воины ликвидировали еще более 1200 оккупантов — Генштаб обнародовал потери врага

18 мая 2024 09:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сколько оккупантов ликвидировали за минувшие сутки 17 мая
Украинские военные. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в субботу, 18 мая, продолжаются 815 сутки полномасштабного вторжения России. Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и их технику.

Какие потери понес враг за минувшие сутки, рассказала пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Потери россиян в Украине по состоянию на 18 мая

  • личного состава — около 491 080 (+1210) человек;
  • танков — 7 560 (+13) единиц;
  • боевых бронированных машин — 14 595 (+43) единиц;
  • артиллерийских систем — 12 639 (+36) единиц;
  • РСЗО — 1 071 (+0) единица;
  • средства ПВО — 801 (+1) единица;
  • самолетов — 354 (+1) единицы;
  • вертолетов — 326 (+1) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 10 108 (+35) единиц;
  • крылатые ракеты — 2 203 (+3) единицы;
  • корабли /катера — 26 (+0) единиц;
  • подлодки — 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 17 169 (+65) единиц;
  • специальная техника — 2075 (+6) единиц.
сколько россиян ликвидировали ВСУ по состоянию на 18 мая
Потери РФ. Фото: Генштаб

Напомним, в результате вражеских ударов по Херсонской области за прошедшие сутки были ранены пятеро жителей.

Также мы писали, что ночью россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 13 вражеских целей.

оккупанты
Генштаб ВСУ
война в Украине
атака
ракетный удар

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