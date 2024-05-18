Сколько оккупантов ликвидировали за минувшие сутки 17 мая

Украинские военные. Фото: Генштаб

В Украине в субботу, 18 мая, продолжаются 815 сутки полномасштабного вторжения России. Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и их технику.

Какие потери понес враг за минувшие сутки, рассказала пресс-служба Генштаба ВСУ.

Читайте также:

Потери россиян в Украине по состоянию на 18 мая

личного состава — около 491 080 (+1210) человек;

танков — 7 560 (+13) единиц;

боевых бронированных машин — 14 595 (+43) единиц;

артиллерийских систем — 12 639 (+36) единиц;

РСЗО — 1 071 (+0) единица;

средства ПВО — 801 (+1) единица;

самолетов — 354 (+1) единицы;

вертолетов — 326 (+1) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 10 108 (+35) единиц;

крылатые ракеты — 2 203 (+3) единицы;

корабли /катера — 26 (+0) единиц;

подлодки — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 17 169 (+65) единиц;

специальная техника — 2075 (+6) единиц.

Потери РФ. Фото: Генштаб

Напомним, в результате вражеских ударов по Херсонской области за прошедшие сутки были ранены пятеро жителей.

Также мы писали, что ночью россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 13 вражеских целей.