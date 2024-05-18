Скільки окупантів ліквідували за минулу добу 17 травня

Українські воїни ліквідували ще понад 1200 окупантів — Генштаб оприлюднив втрати ворога
18 травня 2024 09:01
Українські військові. Фото: Генштаб
В Україні у суботу, 18 травня, триває 815 доба повномасштабного вторгнення Росії. Українські захисники продовжують знищувати окупантів та їхню техніку.
Яких втрат зазнав ворог за минулу добу, розповіла пресслужба Генштабу ЗСУ.
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Втрати росіян в Україні станом на 18 травня
- особового складу — близько 491 080 (+1210) осіб;
- танків — 7 560 (+13) одиниць;
- бойових броньованих машин — 14 595 (+43) одиниць;
- артилерійських систем — 12 639 (+36) одиниць;
- РСЗВ — 1 071 (+0) одиниця;
- засоби ППО — 801 (+1) одиниця;
- літаків — 354 (+1) одиниці;
- гелікоптерів — 326 (+1) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10 108 (+35) одиниць;
- крилаті ракети — 2 203 (+3) одиниці;
- кораблі /катери — 26 (+0) одиниць;
- підводні човни — 1 (+0) одиниця,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17 169 (+65) одиниць;
- спеціальна техніка — 2075 (+6) одиниць.
Нагадаємо, внаслідок ворожих ударів по Херсонській області протягом минулої доби було поранено п'ятеро мешканців.
Також ми писали, що вночі росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 13 ворожих цілей.
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