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Українські воїни ліквідували ще понад 1200 окупантів — Генштаб оприлюднив втрати ворога

18 травня 2024 09:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Скільки окупантів ліквідували за минулу добу 17 травня
Українські військові. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у суботу, 18 травня, триває 815 доба повномасштабного вторгнення Росії. Українські захисники продовжують знищувати окупантів та їхню техніку.

Яких втрат зазнав ворог за минулу добу, розповіла пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Втрати росіян в Україні станом на 18 травня

  • особового складу — близько 491 080 (+1210) осіб;
  • танків — 7 560 (+13) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 14 595 (+43) одиниць;
  • артилерійських систем —  12 639 (+36) одиниць;
  • РСЗВ — 1 071 (+0) одиниця;
  • засоби ППО — 801 (+1) одиниця;
  • літаків — 354 (+1) одиниці;
  • гелікоптерів — 326 (+1) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10 108 (+35) одиниць;
  • крилаті ракети — 2 203 (+3) одиниці;
  • кораблі /катери — 26 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17 169 (+65) одиниць;
  • спеціальна техніка — 2075 (+6) одиниць.
скільки росіян ліквідували ЗСУ станом на 18 травня
Втрати РФ. Фото: Генштаб

Нагадаємо, внаслідок ворожих ударів по Херсонській області протягом минулої доби було поранено п'ятеро мешканців.

Також ми писали, що вночі росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 13 ворожих цілей.

окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
атака
ракетний удар

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