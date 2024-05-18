Скільки окупантів ліквідували за минулу добу 17 травня

Українські військові. Фото: Генштаб

В Україні у суботу, 18 травня, триває 815 доба повномасштабного вторгнення Росії. Українські захисники продовжують знищувати окупантів та їхню техніку.

Яких втрат зазнав ворог за минулу добу, розповіла пресслужба Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Втрати росіян в Україні станом на 18 травня

особового складу — близько 491 080 (+1210) осіб;

танків — 7 560 (+13) одиниць;

бойових броньованих машин — 14 595 (+43) одиниць;

артилерійських систем — 12 639 (+36) одиниць;

РСЗВ — 1 071 (+0) одиниця;

засоби ППО — 801 (+1) одиниця;

літаків — 354 (+1) одиниці;

гелікоптерів — 326 (+1) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10 108 (+35) одиниць;

крилаті ракети — 2 203 (+3) одиниці;

кораблі /катери — 26 (+0) одиниць;

підводні човни — 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 17 169 (+65) одиниць;

спеціальна техніка — 2075 (+6) одиниць.

Втрати РФ. Фото: Генштаб

Нагадаємо, внаслідок ворожих ударів по Херсонській області протягом минулої доби було поранено п'ятеро мешканців.

Також ми писали, що вночі росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 13 ворожих цілей.