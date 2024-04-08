Украинские воины уничтожили замаскированный вражеский склад вблизи Клещеевки

Выявление вражеского склада. Фото: скриншот

Операторы беспилотного летательного аппарата 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады обнаружили вражеский склад с боеприпасами и минами в посадке вблизи Клещеевки. В результате искусных действий украинских воинов этот вражеский объект был уничтожен.

Видео искусной работы бойцов Сил обороны обнародовал СтратКом ВСУ в понедельник, 8 апреля.

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Уничтожили вражеский склад с боеприпасами

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады обнаружили вражеский склад с боеприпасами и минами в посадке вблизи Клещеевки.

В результате искусных действий операторов беспилотного летательного аппарата этот замаскированный склад российских захватчиков был уничтожен.

Ранее мы рассказывали, что Третья штурмовая показала точный удар HIMARS по месторасположению россиян.

Напомним, украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.