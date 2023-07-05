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Украинские защитники показали, как выглядят позиции окупантов под Бахмутом

5 июля 2023 14:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинские защитники показали, как выглядят позиции окупантов под Бахмутом
Позиции россиян под Бахмутом. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские военные продолжают свое успешное контрнаступление на оккупантов. Так под Бахмутом ВСУ подвинули захватчиков и показали, как выглядят их позиции в лесополосе.

Соответствующее видео опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада.

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Как выглядят позиции оккупантов под Бахмутом

После удачного наступления украинских военных на Бахмутском направлении, ВСУ показали, как выглядят позиции оккупантов вблизи города.

Внимание, видео ниже содержит нецензурную лексику

На видео видны заброшенные и засоренные российские позиции, которые удалось захватить украинской армию. Во вражеских окопах лежат тела оккупантов, которые даже не пытались унести. ВСУ продолжают свое наступление.

Напомним, недавно командир разведывательного подразделения "Терра" Николай Волохов заявил, что Бахмут вернется под контроль Украины. Город будет освобожден благодаря успешным действиям украинских сил безопасности и обороны.

Кроме того, Силы обороны имеют успехи в районе Клищиевки. Там украинские военные уже закрепляются на достигнутых рубежах.

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