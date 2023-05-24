Украинский посол в Германии заявил, что танки Leopard скоро будут в Украине
Сегодня, 24 мая, посол Украины в Германии Алексей Макеев анонсировал, что скоро танки Leopard передадут украинским военным. Также он опубликовал видео с военной техникой.
Об этом информирует посол Украины в Германии Алексей Макеев в своем Twitter.
Леопарды от Германии
В среду посол Украины в Германии сделал заявление в своих соцсетях. Он написал аббревиатурой, что якобы танки Leopard скоро будут в Украине. Также он добавил видео с военной техникой.
"110 Leopard 1А5. Уже скоро", — написал Алексей Макеев.
Ранее речь шла о передаче Украине 100 единиц танковой техники, а впоследствии была информация, что это 80 единиц. Однако Алексей Макеев намекнул, что их все-таки будет больше, чем заявлялось.
110 🐆1A5. Schon bald. #NeueDeutscheHärte #FFG pic.twitter.com/L9Rnf9SIZX— Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) May 24, 2023
Напомним, ранее мы сообщали, что Украина получит 80 танков Leopard 1 от Германии уже летом. Германия держит слово и поддерживает Украину.
В апреле 2023 года Испания отправила в Украину шесть танков Leopard 2. Они уже покинули портовый город Сантандер на севере страны и направляются к месту назначения.