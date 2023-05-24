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Украинский посол в Германии заявил, что танки Leopard скоро будут в Украине

24 мая 2023 17:41
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Украинский посол в Германии заявил, что танки Leopard скоро будут в Украине
Посол Украины в Германии Алексей Макеев. Фото: zaxid.net
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 24 мая, посол Украины в Германии Алексей Макеев анонсировал, что скоро танки Leopard передадут украинским военным. Также он опубликовал видео с военной техникой.

Об этом информирует посол Украины в Германии Алексей Макеев в своем Twitter.

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В среду посол Украины в Германии сделал заявление в своих соцсетях. Он написал аббревиатурой, что якобы танки Leopard скоро будут в Украине. Также он добавил видео с военной техникой.

"110 Leopard 1А5. Уже скоро", — написал Алексей Макеев.

Ранее речь шла о передаче Украине 100 единиц танковой техники, а впоследствии была информация, что это 80 единиц. Однако Алексей Макеев намекнул, что их все-таки будет больше, чем заявлялось.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина получит 80 танков Leopard 1 от Германии уже летом. Германия держит слово и поддерживает Украину.

В апреле 2023 года Испания отправила в Украину шесть танков Leopard 2. Они уже покинули портовый город Сантандер на севере страны и направляются к месту назначения.

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