Украинский флаг над левым берегом Херсонской области: военные показали видео

Сине-желтое знамя над Херсонской областью. Фото: Скриншот

Украинские военные подняли флаг Украины на левобережье Херсонщины. Это событие произошло на линии разграничения между освобожденными территориями и теми, которые до сих пор находятся в оккупации.

Впечатляющие кадры обнародовали на Telegram-канале Новини.LIVE.

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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Ранее мы рассказывали, что российские оккупационные войска обеспокоены тем, что Силы обороны Украины смогли недавно продвинуться в районе Донецко-Запорожской области и западе Запорожской области. Поэтому существенно ускорили строительство и расширение оборонных укреплений.

Напоминаем, что США не верят, что контрнаступление ВСУ вошло в тупик. Так, советник Президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выразил свое видение того, как разворачиваются события в Украине.