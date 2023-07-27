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"Украинцы двигаются": Кирби прокомментировал успехи контрнаступления ВСУ

27 июля 2023 12:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Украинцы двигаются": Кирби прокомментировал успехи контрнаступления ВСУ
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Фото: US Secretary of Defense
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Белый дом не собирается руководить войной в Украине. Там подчеркнули, что украинская армия не остановилась и продвигается вперед.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге.

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Кирби заявил, что США не будут руководить или обсуждать контрнаступление ВСУ, поскольку для этого у Украины есть соответствующее командование.

"Мы не собираемся руководить украинской военной операцией, сидя в кресле квотербека. Они должны иметь возможность быть теми, кто — и только они — могут говорить о прогрессе, и что идет вопреки плану", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что украинские силы двигаются и "это не патовая ситуация".

Кроме того, он добавил, что США и дальше будут поддерживать Украину и предоставлять все необходимые инструменты для того, чтобы продолжать прогресс наступления.

А отвечая на вопрос о замедлении наступательных действий украинскими военными Джон Кирби ответил, что Президент Украины сам заявил о более медленных темпах контрнаступления и продвижении украинских войск.

Напомним, что аналитики издания New York Times считают, что главный удар новой фазы контрнаступления Сил обороны следует ожидать на юге Украины. И в случае успеха, эта операция может занять от одной до трех недель.

Впоследствии в ISW рассказали, что 26 июля украинские войска запустили масштабную механизированную контратаку в западной части Запорожской области, успешно преодолев ряд российских оборонных установок к югу от города Орехов.

Отчеты из российских источников, включая их Министерство обороны, подтвердили, что нападение украинцев было направлено на Роботино и они добились успеха, продвигаясь к северо-востоку от этого населенного пункта.

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