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Укроборонпром показал отремонтированную технику, которая снова уедет на фронт

1 июня 2023 14:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Укроборонпром показал отремонтированную технику, которая снова уедет на фронт
Ремонт бронетехники Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Украинская оборонная промышленность показала кадры, как ремонтируется военная техника, которая "пережила" тяжелое сражение на фронте. В Укроборнпроме это называют "оборонительной ювелиркой".

Об этом сообщает Украинская оборонная промышленность.

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"На фото "ДО" вы видите технику, которой мы принимаем ее в ремонт; на фото "ПОСЛЕ" – которой она выходит от нас в боевые подразделения. Не иначе как ювелирная работа наших сотрудников, без преувеличения героев оборонки", - написали в Укроборонпроме.

 

Украинский оборонпром показал, как выглядит отремонтированная военная техника. Фото: Укроборонпром
Украинский оборонпром показал, как выглядит отремонтированная военная техника. Фото: Укроборонпром

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, в Международный день защиты детей, российские террористы пытались в очередной раз обстрелять территорию Украины. В ночь на 1 июня РФ выпустила по Киеву 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К". Украинские силы ПВО сбили все 10 ракет.

Добавим, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также в ночь на 1 июня российские кафиры в очередной раз обстреляли Киев. Три человека погибли в результате падения обломков сбитых ракет.

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