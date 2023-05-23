За прошедший месяц нашли полсотни тел пропавших без вести

Поисковые группы обнаружили тело пропавшего без вести украинца. Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot / Алексей Юков

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что только за прошедший месяц нашли 50 тел пропавших без вести украинцев. Они были обнаружены в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Об этом Котенко сообщил в Telegram.

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Найдено 50 тел пропавших без вести украинцев

"Эксклюзивные кадры предоставил командир поисковых групп в Донецкой, Луганской и Харьковской областях Алексей Юков", — отметил Котенко.

По его словам, кадры были сделаны на освобожденных территориях при поиске мест возможных захоронений. Так, только за прошлый месяц поисковикам удалось найти 50 тел.

"Если вам известно о возможных местах захоронения, сообщайте на горячие линии Уполномоченного по будням по телефону: 0 800 339 247, в выходные можно отправить сообщение в Viber и Telegram по номеру: (095) 896-04-21", — добавил Котенко.

Поисковые группы обнаружили тело пропавшего без вести украинца. Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot / Алексей Юков

Поисковые группы обнаружили тело пропавшего без вести украинца. Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot / Алексей Юков

Поисковые группы обнаружили тело пропавшего без вести украинца. Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot / Алексей Юков

Напомним, что из-за войны многие украинцы потеряли близких и родственников. Многие из них считаются пропавшими без вести. Минреинтеграции сообщили, что делать, если человек пропал, не выходит на связь и никто его давно не видел.

Также мы писали, если вы заметили на фото или видео человека, который считается пропавшим без вести, необходимо подать ходатайство по имени следователя, занимающегося поиском этого лица. В случае проведения экспертизы копия заключения эксперта должна быть предоставлена Уполномоченному и Нацинформбюро.