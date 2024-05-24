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Поражение российского ракетоносителя "Циклон" — фото последствий со спутника

24 мая 2024 00:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Поражение российского ракетоносителя "Циклон" — фото последствий со спутника
Российский ракетный корабль "Циклон". Фото: Defense Express
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинские бойцы в ходе удачной операции во временно оккупированном Крыму в ночь на 19 мая поразили российский ракетный корабль "Циклон". Сетью распространяются снимки со спутника с места прилета ракеты.

Об этом сообщает Радио Свобода в четверг, 23 мая.

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На фото можно увидеть разрушение на месте ракетного удара. Рядом размещался корабль "Циклон", являющийся носителем ракет "Калибр", которыми Россия любит атаковать Украину.

Незадолго до этого аналитики Conflict Intelligence Team рассказали, что получили от источника снимок, на котором видна выступающая из воды мачта "Циклона".

Кроме того, на фото поблизости виден спасательный катер, что тоже может являться доказательством затопления.

ВСУ ударили по кораблю "Циклон"

Напомним, что у Куриной пристани во временно оккупированном Крыму в воскресенье, 19 мая, в результате ракетного удара ВСУ удалось поразить российский ракетный корабль "Циклон". Об успешном исходе операции сообщили в Генштабе.

В свою очередь, начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что корабль "Циклон" был новым и еще не успел выпустить ни одной ракеты.

Крым
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