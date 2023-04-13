Правительство США близко к выявлению личности, которая "слила" документы Пентагона о ВСУ, — Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что его правительство близко к выявлению лица, причастного к утечке секретных военных документов Пентагона о ВСУ. Они были опубликованы в социальных сетях.

Об этом Байден сказал журналистам, передает CNN.

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"Как вы знаете, продолжается полномасштабное расследование. Разведывательное сообщество и Министерство юстиции близятся к его завершению", — рассказал Байден.

Это первый комментарий американского лидера с момента появления секретных документов.

Он подчеркнул, что обеспокоен самим фактом утечки, а не его содержанием.

"Но насколько мне известно, на данный момент нет ничего, что могло бы иметь какие-то последствия", — добавил Байден.

Напомним, в социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Также мы писали, что представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов отреагировал на информацию о "сливе" этих якобы секретных документов. Он отметил, что "слиты" в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВС Украины — подделка и спецоперация российских спецслужб.

Добавим, генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что утечка секретных документов Пентагона не повлияет на контрнаступление ВСУ. По его словам, украинская сторона должна быть менее "расстроена" возможными последствиями, чем американская, показавшая свою "уязвимость".