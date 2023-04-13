Уряд США близький до виявлення особи, яка "злила" документи Пентагону щодо ЗСУ, — Байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що його уряд близький до виявлення особи, яка причетна до витоку секретних військових документів Пентагону щодо ЗСУ. Вони були опубліковані у соціальні мережі.

Про це Байден сказав журналістам, передає CNN.

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"Як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування. Розвідувальна спільнота і Міністерство юстиції наближаються до його завершення", — розповів Байден.

Це перший коментар американського лідера з моменту появи секретних документів.

Він наголосив, що стурбований самим фактом витоку, а не його змістом.

"Але наскільки мені відомо, на цей час немає нічого, що могло б мати якісь наслідки", — додав Байден.

Нагадаємо, у соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Також ми писали, що представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов відреагував на інформацію про "злив" цих нібито секретних документів. Він наголосив, що "злиті" в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗС України — підробка та спецоперація російських спецслужб.

Додамо, генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес вважає, що витік секретних документів Пентагону не вплине на контрнаступ ЗСУ. За його словами, українська сторона має бути менше "засмучена" можливими наслідками, ніж американська, яка показала свою "вразливість".