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Успехи Украины на фронте и российские обстрелы: новые данные Генштаба

11 августа 2023 21:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Успехи Украины на фронте и российские обстрелы: новые данные Генштаба
Украинские военные. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Идут 534-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают храбро защищать государство от оккупантов и вести контрнаступление.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российские обстрелы

В течение этих суток войска РФ нанесли пять ракетных ударов, применив четыре аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал" и одну ракету С-300. Враг также нанес 24 авиационных удара и произвел около 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктах.

В Генштабе ВСУ рассказали, что в результате российских обстрелов есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", — говорится в сообщении.

В течение суток произошло 25 боевых столкновений.

Успехи Украины

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Военные закрепляются на достигнутых рубежах, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками было уничтожено четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня", — говорится в сообщении.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела"

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Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
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Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
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Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
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Пост Генштаба. Фото: скриншот
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Пост Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, Силы обороны Украины эффективно работают на всех участках фронта, уничтожая российских врагов и военную технику. В частности, на Южном, где на днях украинские защитники точным ударом "поджарили" инженерные комплексы "Торнадо".

Также мы писали, что украинские воины защищают Марьинку от российских оккупантов уже 17 месяцев. Оккупанты продолжают штурмы, но только попадают в плен и гибнут в разрушенных домах и посадках.

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