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Успіхи України на фронті та російські обстріли: нові дані Генштабу

11 серпня 2023 21:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Успіхи України на фронті та російські обстріли: нові дані Генштабу
Українські військові. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Триває 534-а доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують хоробро захищати державу від окупантів та вести контрнаступ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Російські обстріли

Протягом цієї доби війська РФ завдали п'ять ракетних ударів, застосувавши чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" та одну ракету С-300. Ворог також завдав 24 авіаційних удари та здійснив близько 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах. 

У Генштабі ЗСУ розповіли, що внаслідок російських обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", — йдеться у повідомленні.

Протягом доби відбулося 25 бойових зіткнень.

Успіхи України

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Військові закріплюються на досягнутих рубежах, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Авіація сил оборони протягом доби завдала удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", — йдеться у повідомленні.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Стріла".

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Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
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Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
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Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
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Допис Генштабу. Фото: скриншот
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Допис Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сили оборони України ефективно працюють на усіх ділянках фронту, знищуючи російських ворогів та їхню військову техніку. Зокрема, на Південному, де днями українські захисники точним ударом "підсмажили" інженерні комплекси "Торнадо".

Також ми писали, що українські воїни обороняють Мар'їнку від російських окупантів уже 17 місяців. Окупанти продовжують штурми, але лише потрапляють у полон та гинуть в зруйнованих будинках та у посадках.

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