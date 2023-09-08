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Успехи ВСУ на 8 сентября: утренний отчет Генштаба

8 сентября 2023 07:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Успехи ВСУ на 8 сентября: утренний отчет Генштаба
Украинские военные на танке. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины нанесли 10 ударов по оккупантам. Благодаря этому было уничтожено немало вражеской военной техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Удары ВСУ по оккупантам

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника", — говорится в сообщении Генштаба.

ВСУ обстреливают оккупантов
ВСУ наносят удар по оккупантам. Фото: Генштаб

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поражены:

  • один склад боеприпасов;
  • 6 артиллерийских средств;
  • 2 пункта управления;
  • 2 зенитно-ракетных комплекса противника.
Успехи ВСУ на фронте
Отчет Генштаба. Фото: скриншот
Успехи ВСУ на фронте
Отчет Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные имеют частичный успех на Бахмутском направлении. Они вытесняют российских оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Добавим, за время контрнаступления украинские военные освободили около 47 квадратных километров под Бахмутом. На востоке страны несколько меняется локальная динамика, но это направление остается основным для враждебного наступления.

Также мы писали, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг недавно отметил растущую боевую активность Украины, несмотря на сложности на фронте. Обращаясь к представителям Европейского союза, Столтенберг подтвердил, что благодаря поддержке стран НАТО Украина начинает демонстрировать впечатляющие результаты в своих военных действиях.

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