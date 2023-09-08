Успіхи ЗСУ на 8 вересня: ранковий звіт Генштабу

Українські військові на танку. Фото: Генштаб

Впродовж минулої доби Збройні Сили України завдали 10 ударів по окупантах. Завдяки цьому було знищено чимало ворожої військової техніки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника", — йдеться у повідомленні Генштабу.

ЗСУ завдають удару по окупантах. Фото: Генштаб

Окрім того, підрозділами ракетних військ та артилерії уражено:

один склад боєприпасів;

6 артилерійських засобів;

2 пункти управління;

2 зенітно-ракетних комплекси противника.

Звіт Генштабу. Фото: скриншот

Звіт Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові мають частковий успіх на Бахмутському напрямку. Вони витісняють російських окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Додамо, за час контрнаступу українські військові звільнили близько 47 квадратних кілометрів під Бахмутом. На сході країни дещо змінюється локальна динаміка, однак цей напрямок залишається основним для ворожого наступу.

Також ми писали, що генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг нещодавно наголосив на зростаючій бойовій активності України, попри складнощі на фронті. Звертаючись до представників Європейського союзу, Столтенберг підтвердив, що завдяки підтримці країн НАТО Україна починає демонструвати вражаючі результати у своїх військових діях.