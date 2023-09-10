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Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 10 сентября

10 сентября 2023 07:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 10 сентября
Украинские военные на танке. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За прошедшие сутки, 9 сентября, Силы обороны Украины восемь раз ударили по российским оккупантам. Точные удары ВСУ уничтожили немало вражеской военной техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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По словам представителей Генштаба, за последние сутки Вооруженные Силы восемь раз ударили по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также благодаря средствам ПВО были ликвидированы три разведывательных беспилотника.

Бойцы ВСУ
Украинские защитники выполняют боевое задание. Фото: Генштаб

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поражены:

  • 6 артиллерийских средств;
  • 1 зенитно-ракетный комплекс;
  • 1 район сосредоточения личного состава;
  • 1 состав горюче-смазочных материалов противника.
Контрнаступление ВСУ
Успехи ВСУ на фронте. Фото: скриншот
Ситуация на фронте по состоянию на 10 августа
Успехи ВСУ на фронте. Фото: скриншот

Напомним, Министерство обороны допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный ударный FPV-дрон KH-S7. Он предназначен для поражения разных статических и динамических наземных целей.

Добавим, ВСУ вошли в село Новомайорское Донецкой области. И даже вроде бы взяли под контроль первые дома.

Также мы писали, что ВСУ приближаются к главной цели контрнаступления.

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