Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 10 сентября

Украинские военные на танке. Фото: Генштаб

За прошедшие сутки, 9 сентября, Силы обороны Украины восемь раз ударили по российским оккупантам. Точные удары ВСУ уничтожили немало вражеской военной техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также:

Удары ВСУ по оккупантам

По словам представителей Генштаба, за последние сутки Вооруженные Силы восемь раз ударили по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также благодаря средствам ПВО были ликвидированы три разведывательных беспилотника.

Украинские защитники выполняют боевое задание. Фото: Генштаб

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поражены:

6 артиллерийских средств;

1 зенитно-ракетный комплекс;

1 район сосредоточения личного состава;

1 состав горюче-смазочных материалов противника.

Успехи ВСУ на фронте. Фото: скриншот

Успехи ВСУ на фронте. Фото: скриншот

Напомним, Министерство обороны допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный ударный FPV-дрон KH-S7. Он предназначен для поражения разных статических и динамических наземных целей.

Добавим, ВСУ вошли в село Новомайорское Донецкой области. И даже вроде бы взяли под контроль первые дома.

Также мы писали, что ВСУ приближаются к главной цели контрнаступления.