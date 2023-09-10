Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 10 сентября
За прошедшие сутки, 9 сентября, Силы обороны Украины восемь раз ударили по российским оккупантам. Точные удары ВСУ уничтожили немало вражеской военной техники.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Удары ВСУ по оккупантам
По словам представителей Генштаба, за последние сутки Вооруженные Силы восемь раз ударили по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также благодаря средствам ПВО были ликвидированы три разведывательных беспилотника.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поражены:
- 6 артиллерийских средств;
- 1 зенитно-ракетный комплекс;
- 1 район сосредоточения личного состава;
- 1 состав горюче-смазочных материалов противника.
Напомним, Министерство обороны допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный ударный FPV-дрон KH-S7. Он предназначен для поражения разных статических и динамических наземных целей.
Добавим, ВСУ вошли в село Новомайорское Донецкой области. И даже вроде бы взяли под контроль первые дома.
Также мы писали, что ВСУ приближаются к главной цели контрнаступления.