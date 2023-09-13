Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 13 сентября

Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 567 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины беспощадно уничтожают врага. За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Сообщается, что за прошедшие сутки враг нанес:

7 ракетных,

35 авиационных ударов,

совершил более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Силы обороны Украины продолжают обороняться на востоке и юге Украины, наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Бойцы ВСУ перед выходом на боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины возле Орехово-Васильевки.

Воины ВСУ уничтожают врага. Фото: Генштаб ВСУ

Наши защитники стойко держат оборону неподалеку от Авдеевки и Марьинки, где за прошедшие сутки противник предпринял более 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

Напомним, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что война в нашем государстве может продолжаться в разной форме всю жизнь. Это произойдет, если ВСУ не выйдет на границы 1991 года.

Также он заверил, что российская профессиональная армия закончилась еще прошлой осенью. По его словам, война не пошла на пользу путинскому режиму.