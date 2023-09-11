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Буданов пояснив, чому війна з РФ може тривати все життя

11 вересня 2023 19:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Буданов пояснив, чому війна з РФ може тривати все життя
Начальник ГУР МО України Кирило Буданов. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов наголосив, що війна в нашій державі може тривати в різній формі все життя. Це станеться, якщо ЗСУ не вийдуть на кордони 1991 року.

Про це він заявив під час конференції на "Ялтинській Європейській Стратегії".

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Наслідки не лише для України

"Якщо гіпотетично щось станеться інакше, то це буде сигнал для всіх, що в будь-якій точці світу абсолютно терористичними способами можна змінювати як світопорядок, так і життя в цілому. А я думаю, що це може дуже погано закінчитися — і не тільки для України", — пояснив він.

Ліквідація ворожої техніки

Кирило Буданов також заявив, що на фронті згоріла дуже велика кількість російських танків Т-90, а танк Т-14 "Армата" противник так і не випустив на поле бою. За його словами, окупанти не створили "диво-зброї".

Також він запевнив, що російська професійна армія закінчилася ще минулої осені. За його словами, війна не пішла на користь путінському режиму.

Нагадаємо, Російська Федерація на сьогодні розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону з Україною. Саме ці комплекси завдають ударів по нашій країні.

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