Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 21 августа

Танкисты ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб

Идут 544-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими захватчиками.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

3 артиллерийских средств на огневых позициях,

1 пункты управления.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Воин ВСУ выполняет задания по БПЛА. Фото: Генштаб

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес ряд авиационных ударов в районах юго-западнее Искрисковщины и Журавки Сумской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Чаривного, Роботиного, Павловки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ольговки и Садового Херсонской области.

Воины ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Напомним, что в Херсонской области ВСУ успешно выполнили задание на левом берегу Днепра.

Также ВСУ захватили три плацдарма для наступательных операций в Херсонской области.