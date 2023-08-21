Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 21 августа
Идут 544-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими захватчиками.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 21 августа
Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:
- 3 артиллерийских средств на огневых позициях,
- 1 пункты управления.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес ряд авиационных ударов в районах юго-западнее Искрисковщины и Журавки Сумской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.
В Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Чаривного, Роботиного, Павловки Запорожской области.
На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ольговки и Садового Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Напомним, что в Херсонской области ВСУ успешно выполнили задание на левом берегу Днепра.
Также ВСУ захватили три плацдарма для наступательных операций в Херсонской области.