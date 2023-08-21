Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 21 августа arrow

Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 21 августа

21 августа 2023 07:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 21 августа
Танкисты ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Идут 544-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими захватчиками.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Отчет Генштаба ВСУ на утро 21 августа

Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

  • 3 артиллерийских средств на огневых позициях,
  • 1 пункты управления.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Воин ВСУ выполняет задания по БПЛА. Фото: Генштаб

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес ряд авиационных ударов в районах юго-западнее Искрисковщины и Журавки Сумской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Чаривного, Роботиного, Павловки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ольговки и Садового Херсонской области.

Воины ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Напомним, что в Херсонской области ВСУ успешно выполнили задание на левом берегу Днепра.

Также ВСУ захватили три плацдарма для наступательных операций в Херсонской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз