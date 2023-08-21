Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 21 серпня
Іде 544-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими загарбниками.
Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 21 серпня
Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:
- 3 артилерійських засобів на вогневих позиціях,
- 1 пункти управління.
Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах південо-західніше Іскрисківщини та Журавки Сумської області.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару західніше Миколаївки. Вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області.
На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Чарівного, Роботиного, Павлівки Запорізької області.
На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Ольгівки та Садового Херсонської області.
Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Нагадаємо, що у Херсонській області ЗСУ успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра.
Також ЗСУ захопили три плацдарми для наступальних операцій у Херсонській області.