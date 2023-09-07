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Успехи ВСУ за последние сутки: сводка Генштаба на утро 7 сентября

7 сентября 2023 07:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Успехи ВСУ за последние сутки: сводка Генштаба на утро 7 сентября
Украинские бойцы на танке. Фото: 92 ОШБр имени Ивана Сирко
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по оккупантам. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии отминусовали у захватчиков немало военной техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника", — говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поражены:

  • четыре склада боеприпасов,
  • 12 артиллерийских средств,
  • два пункта управления,
  • один зенитно-ракетный комплекс,
  • одну станцию радиоэлектронной борьбы,
  • два района сосредоточения личного состава,
  • вооружения и военной техники противника.

Напомним, украинские военные продолжают наступление на мероприятие Запорожской области. Им удалось добиться успеха в этом направлении.

Также мы писали, что бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают врага на Мелитопольском направлении. Российские вертолеты больше не чувствуют себя уверенно в украинском небе.

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