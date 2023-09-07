Успехи ВСУ за последние сутки: сводка Генштаба на утро 7 сентября
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по оккупантам. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии отминусовали у захватчиков немало военной техники.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Удары ВСУ по оккупантам
"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника", — говорится в сообщении.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поражены:
- четыре склада боеприпасов,
- 12 артиллерийских средств,
- два пункта управления,
- один зенитно-ракетный комплекс,
- одну станцию радиоэлектронной борьбы,
- два района сосредоточения личного состава,
- вооружения и военной техники противника.
Напомним, украинские военные продолжают наступление на мероприятие Запорожской области. Им удалось добиться успеха в этом направлении.
Также мы писали, что бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают врага на Мелитопольском направлении. Российские вертолеты больше не чувствуют себя уверенно в украинском небе.