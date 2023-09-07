Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 7 вересня

Українські бійці на танку. Фото: 92 ОШБр імені Івана Сірка

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по окупантах. Окрім того, підрозділи ракетних військ та артилерії відмінусували у загарбників чимало військової техніки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, підрозділами ракетних військ та артилерії уражено:

чотири склади боєприпасів,

12 артилерійських засобів,

два пункти управління,

один зенітно-ракетний комплекс,

одну станцію радіоелектронної боротьби,

два райони зосередження особового складу,

озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, українські військові продовжують наступ на захід Запорізької області. Їм вдалося досягти успіху на цьому напрямку.

Також ми писали, що бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47 окремої механізованої бригади ефективно знищують ворога на Мелітопольському напрямку. Російські гелікоптери більше не почувають себе впевнено в українському небі.