Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 7 вересня
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по окупантах. Окрім того, підрозділи ракетних військ та артилерії відмінусували у загарбників чимало військової техніки.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Удари ЗСУ по окупантах
"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника", — йдеться у повідомленні.
Окрім того, підрозділами ракетних військ та артилерії уражено:
- чотири склади боєприпасів,
- 12 артилерійських засобів,
- два пункти управління,
- один зенітно-ракетний комплекс,
- одну станцію радіоелектронної боротьби,
- два райони зосередження особового складу,
- озброєння та військової техніки противника.
Нагадаємо, українські військові продовжують наступ на захід Запорізької області. Їм вдалося досягти успіху на цьому напрямку.
Також ми писали, що бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47 окремої механізованої бригади ефективно знищують ворога на Мелітопольському напрямку. Російські гелікоптери більше не почувають себе впевнено в українському небі.