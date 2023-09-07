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Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 7 вересня

7 вересня 2023 07:15
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Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 7 вересня
Українські бійці на танку. Фото: 92 ОШБр імені Івана Сірка
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по окупантах. Окрім того, підрозділи ракетних військ та артилерії відмінусували у загарбників чимало військової техніки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ

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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника", — йдеться у повідомленні. 

Окрім того, підрозділами ракетних військ та артилерії уражено:

  • чотири склади боєприпасів,
  • 12 артилерійських засобів,
  • два пункти управління,
  • один зенітно-ракетний комплекс,
  • одну станцію радіоелектронної боротьби, 
  • два райони зосередження особового складу,
  • озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, українські військові продовжують наступ на захід Запорізької області. Їм вдалося досягти успіху на цьому напрямку.

Також ми писали, що бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47 окремої механізованої бригади ефективно знищують ворога на Мелітопольському напрямку. Російські гелікоптери більше не почувають себе впевнено в українському небі.

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