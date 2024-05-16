В арсенале ВСУ появилось новое вооружение, — Минобороны

Украинский защитник. Иллюстративное фото: 44-я отдельная артиллерийская бригада

Арсенал Вооруженных сил Украины пополнился новыми образцами вооружения. В частности, за прошедшую неделю к эксплуатации допустили 18 образцов.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в четверг, 16 мая.

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Новые образцы оружия в ВСУ

"За прошедшую неделю Министерство обороны допустило к эксплуатации в армии еще 18 образцов вооружения и военной техники", — говорится в сообщении.

Также ввод в военную эксплуатацию прошли еще 24 единицы военной техники и вооружения.

Новое вооружение в ВСУ. Фото: МО

В Минобороны напомнили, что за первые три месяца 2024 к эксплуатации в войске было допущено более 80 образцов ВВТ отечественного производства.

Скриншот сообщения Минобороны

Ранее глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что за прошлый год Украина втрое нарастила производство военной техники и вооружения.

Также мы писали, что министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявил о начале собственного производства боеприпасов.