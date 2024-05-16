В арсеналі ЗСУ з'явилося нове озброєння, — Міноборони

Український захисник. Ілюстративне фото: 44-та окрема артилерійська бригада

Арсенал Збройних сил України поповнився новими зразками озброєння. Зокрема, протягом минулого тижня до експлуатації допустили 18 зразків.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у четвер, 16 травня.

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"За минулий тиждень Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки", — йдеться у повідомленні.

Також введення у військову експлуатацію пройшли ще 24 одиниці військової техніки та озброєння.

Нове озброєння в ЗСУ. Фото: МО

У Міноборони нагадали, що за перші три місяці 2024 року до експлуатації у війську було допущено понад 80 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.

Скриншот допису Міноборони

Раніше голова Міноборони Рустем Умєров повідомив, що за минулий рік Україна втричі наростила виробництво військової техніки та озброєння.

Також ми писали, що міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив про початок власного виробництва боєприпасів.