В арсеналі ЗСУ з'явилося нове озброєння, — Міноборони
Арсенал Збройних сил України поповнився новими зразками озброєння. Зокрема, протягом минулого тижня до експлуатації допустили 18 зразків.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у четвер, 16 травня.
Нові зразки зброї у ЗСУ
"За минулий тиждень Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки", — йдеться у повідомленні.
Також введення у військову експлуатацію пройшли ще 24 одиниці військової техніки та озброєння.
У Міноборони нагадали, що за перші три місяці 2024 року до експлуатації у війську було допущено понад 80 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.
Раніше голова Міноборони Рустем Умєров повідомив, що за минулий рік Україна втричі наростила виробництво військової техніки та озброєння.
Також ми писали, що міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив про початок власного виробництва боєприпасів.
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