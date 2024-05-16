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В арсеналі ЗСУ з'явилося нове озброєння, — Міноборони

16 травня 2024 13:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В арсеналі ЗСУ з'явилося нове озброєння, — Міноборони
Український захисник. Ілюстративне фото: 44-та окрема артилерійська бригада
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Арсенал Збройних сил України поповнився новими зразками озброєння. Зокрема, протягом минулого тижня до експлуатації допустили 18 зразків. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у четвер, 16 травня.

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"За минулий тиждень Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки", — йдеться у повідомленні.

Також введення у військову експлуатацію пройшли ще 24 одиниці військової техніки та озброєння. 

нова зброя в ЗСУ
Нове озброєння в ЗСУ. Фото: МО

У Міноборони нагадали, що за перші три місяці 2024 року до експлуатації у війську було допущено понад 80 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.

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Скриншот допису Міноборони

Раніше голова Міноборони Рустем Умєров повідомив, що за минулий рік Україна втричі наростила виробництво військової техніки та озброєння. 

Також ми писали, що міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив про початок власного виробництва боєприпасів. 

Міноборони
зброя
ЗСУ
військова техніка
війна в Україні

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