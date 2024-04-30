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В Азове показали попадание в российскую пехоту на Кременском направлении

30 апреля 2024 19:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Азове показали попадание в российскую пехоту на Кременском направлении
Попадание в российскую пехоту. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные ежедневно ликвидируют большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Бойцы показали, как FPV-дроны преследуют пехоту противника.

Видео опубликовала пресс-служба "Азова" в Telegram во вторник, 30 апреля.

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Попадание в российскую пехоту на Кременском направлении

Погоня за российской пехотой — уже рутина для операторов ударных дронов 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ.

"Чтобы осуществлять такие успешные вылеты, пилоты часами нарабатывают свои навыки до и после задач. Результат — осложненная логистика, уничтоженная пехота и вооружение врага", — говорится в сообщении.

На видео можно увидеть попадание бойцов РУБпАК бригады в российскую пехоту на Кременском направлении.

Напомним, украинские военные на Купянском направлении Харьковской области показали кадры работы пилотов дронов-камикадзе по российским целям. Атаки поразили как личный состав врага, так и другие приоритетные цели.

Также ранее спецназовцы военной разведки ГУР показали кадры уничтожения беспилотником новейшей российской РЛС "Репейник", которая стоит 100 тыс. долларов.

война
Украина
военные
оккупанты
полк "Азов"
дроны

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