Ніхто не сховається — військові показали ювелірну роботу дронів по окупантах
Українські військові на Куп'янському напрямку Харківської області показали кадри роботи пілотів дронів-камікадзе по російських цілях. Атаками було вражено як особовий склад ворога, так і інші пріоритетні цілі.
Кадрами роботи своїх підлеглих поділився і глава оборони Харкова Сергій Мельник.
Як ЗСУ працюють на Куп'янському напрямку
На опублікованих кадрах видно, як українські дрони виконують ефектне враження російських цілей. Судячи з відео, було вражено декілька автівок з особовим складом ворога, один танк (ймовірно, Т-80) а також розрахунок гранатомета СПГ-9 "Спис".
Використання ЗСУ дронів — останні новини
Нагадаємо, раніше спецпризначенці військової розвідки ГУР показали кадри знищення безпілотником новітньої російської РЛС "Ріп'ях", яка вартує 100 тис. доларів.
Водночас бійці ССО знищили склад боєкомплекту російських військ, та вдарили по особовому складу ворога на південному напрямку.
А також оператори "Шершнів Довбуша" показали відео враження власними одноразовими дронами ворожої піхоти.
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