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Ніхто не сховається — військові показали ювелірну роботу дронів по окупантах

30 квітня 2024 17:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ніхто не сховається — військові показали ювелірну роботу дронів по окупантах
Знищена українським дроном машина з російськими солдатами. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українські військові на Куп'янському напрямку Харківської області показали кадри роботи пілотів дронів-камікадзе по російських цілях. Атаками було вражено як особовий склад ворога, так і інші пріоритетні цілі.

Кадрами роботи своїх підлеглих поділився і глава оборони Харкова Сергій Мельник.

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Як ЗСУ працюють на Куп'янському напрямку

дрони куп'янськ
Дрон атакує російський танк. Джерело: скриншот

На опублікованих кадрах видно, як українські дрони виконують ефектне враження російських цілей. Судячи з відео, було вражено декілька автівок з особовим складом ворога, один танк (ймовірно, Т-80) а також розрахунок гранатомета СПГ-9 "Спис".

зсу куп'янськ дрони
Дрон атакує позицію розрахунку СПГ-9 "Спис". Джерело: скриншот

Використання ЗСУ дронів — останні новини

Нагадаємо, раніше спецпризначенці військової розвідки ГУР показали кадри знищення безпілотником новітньої російської РЛС "Ріп'ях", яка вартує 100 тис. доларів.

Водночас бійці ССО знищили склад боєкомплекту російських військ, та вдарили по особовому складу ворога на південному напрямку.

А також оператори "Шершнів Довбуша" показали відео враження власними одноразовими дронами ворожої піхоти.

ЗСУ
Україна
Харківська область
Куп'янськ
дрони
війна в Україні

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