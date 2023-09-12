В боях за Украину погиб воин 3 ОШБр с позывным "Фарш"

Боец 3 ОШБр с позывным "Фарш". Фото: скриншот

На войне погиб боец 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Фарш". На фото, сделанном его подругой, "Фарш" выглядит как Бог войны. Он таковым и был.

О гибели воина сообщили его собратья в Facebook.

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Погиб боец с позывным "Фарш"

Собратья бойца с позывным "Фарш" сообщили о его гибели.

"Фарш" на щите. На его странице в Инстаграмме пишет: "Пусть лучше узнают, что я погиб, чем что я сдался", — пишут его собратья.

Он родом из Одессы. На войну пошел с началом полномасштабного вторжения РФ. Первое сражение принял в Киевской области в селе Мощун.

Боец с позывным "Фарш". Фото: скриншот

Месяц тому назад с ним писали интервью. "Фарш" много рассказывал о войне и своем месте после победы.

"После войны у меня несколько вариантов. Я работал телохранителем, если останусь целым, в идеале, конечно, надо выжить, то буду телохранителем. А второй вариант, который мне нравится больше, это найти ЧВК для участия в каких-то гражданских конфликтах, войнах где-то в восточных странах — Сирия, Ливия, Ирак, Африка, Афганистан", — рассказывал боец.

Напомним, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что война в нашем государстве может продолжаться в разной форме всю жизнь. Это произойдет, если ВСУ не выйдет на границы 1991 года.

Также он заверил, что российская профессиональная армия закончилась еще прошлой осенью. По его словам, война не пошла на пользу путинскому режиму.