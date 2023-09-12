В боях за Україну загинув воїн 3 ОШБр із позивним "Фарш"

Боєць 3 ОШБр із позивним "Фарш". Фото: скриншот

На війні загинув боєць 3 окремої штурмової бригади з позивним "Фарш". На фото, яке зробила його подруга, "Фарш" має вигляд як Бог війни. Він таким і був.

Про загибель воїна повідомили його побратими у Facebook.

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Побратими бійця із позивним "Фарш" повідомили про його загибель.

"Фарш" на щиті. На його сторінці в інстаграмі пише: "Нехай краще дізнаються, що я загинув, аніж що я здався", — пишуть його побратими.

Він родом з Одеси. На війну пішов з початком повномасштабного вторгнення РФ. Перший бій прийняв на Київщині у селі Мощун.

Боєць із позивним "Фарш". Фото: скриншот

Місяць тому з ним писали інтерв'ю. "Фарш" багато розповідав про війну і про своє місце після перемоги.

"Після війни у мене кілька варіантів. Я працював тілоохоронцем, якщо залишусь цілим, в ідеалі, звісно, треба вижити, то буду тілоохоронцем. А другий варіант, який мені подобається більше, це — знайти ПВК для участі в якихось громадянських конфліктах, війнах десь у східних країнах — Сирія, Лівія, Ірак, Африка, Афганістан", — розповідав боєць.

Нагадаємо, начальник ГУР МО України Кирило Буданов наголосив, що війна в нашій державі може тривати в різній формі все життя. Це станеться, якщо ЗСУ не вийдуть на кордони 1991 року.

Також він запевнив, що російська професійна армія закінчилася ще минулої осені. За його словами, війна не пішла на користь путінському режиму.