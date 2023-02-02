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В ГСЧС уточнили количество погибших и пострадавших в результате ракетного удара рф по Краматорску

2 февраля 2023 09:21
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В ГСЧС обновили данные относительно погибших и раненых из-за атаки рф по Краматорску
Последствия удара рф ракетой "Искандер"
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В результате ночной атаки рф по Краматорску погибли трое гражданских. Оккупанты выпустили ракету "Искандер" по жилому многоквартирному дому.

Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Последствия обстрелов

Вчера, 1 февраля, россия совершила очередной террористический акт — оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске Донецкой области. В результате разрушены с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда. Также загорелись припаркованные рядом автомобили.

"В результате обстрела подразделениями ГСЧС деблокированы тела трех погибших и два человека спасены. Травмированы 18 человек (из них 8 человек госпитализированы)", — сообщили в ГСЧС.

Известно, что сейчас идет поисково-спасательная операция. Полиция документирует последствия военного преступления россии. Правоохранители эвакуируют людей в местную школу, где развернут пункт убежища, пишут в полиции.

Отметим, что вражеские войска нанесли удар по Краматорску баллистической ракетой класса земля-земля "Искандер-К".

Напомним, на днях армия россии обстреляла жилой массив в Бахмуте Донецкой области. В результате очередной атаки погиб 12-летний ребенок и мужчина.

Кроме того, ранения разной степени тяжести получили пятеро горожан.

Также мы писали, за 30 января российские оккупационные войска ранили троих гражданских лиц в Донецкой области. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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