В ГСЧС обновили данные относительно погибших и раненых из-за атаки рф по Краматорску

В ГСЧС уточнили количество погибших и пострадавших в результате ракетного удара рф по Краматорску
В результате ночной атаки рф по Краматорску погибли трое гражданских. Оккупанты выпустили ракету "Искандер" по жилому многоквартирному дому.
Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Последствия обстрелов
Вчера, 1 февраля, россия совершила очередной террористический акт — оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске Донецкой области. В результате разрушены с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда. Также загорелись припаркованные рядом автомобили.
"В результате обстрела подразделениями ГСЧС деблокированы тела трех погибших и два человека спасены. Травмированы 18 человек (из них 8 человек госпитализированы)", — сообщили в ГСЧС.
Известно, что сейчас идет поисково-спасательная операция. Полиция документирует последствия военного преступления россии. Правоохранители эвакуируют людей в местную школу, где развернут пункт убежища, пишут в полиции.
Отметим, что вражеские войска нанесли удар по Краматорску баллистической ракетой класса земля-земля "Искандер-К".
Напомним, на днях армия россии обстреляла жилой массив в Бахмуте Донецкой области. В результате очередной атаки погиб 12-летний ребенок и мужчина.
Кроме того, ранения разной степени тяжести получили пятеро горожан.
Также мы писали, за 30 января российские оккупационные войска ранили троих гражданских лиц в Донецкой области. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.